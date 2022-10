Ramkraak op Gelderse juwelier: ‘Verschrikkelijk, mannen met bivakmutsen sloegen boel kort en klein’

Martijn van Schaik, eigenaar van de juwelierszaak, schrok in alle vroegte wakker door een alarmmelding. Via een camera in zijn huis die aangesloten staat op zijn zaak zag hij twee mannen met bivakmutsen in zijn zaak rondlopen. ,,Ze waren de boel kort en klein aan het slaan en zijn in een aantal vitrines geweest waar sieraden liggen.”

Vanuit zijn woonplaats in Andelst is Van Schaik vervolgens in zijn auto gesprongen en richting Zetten gereden. Ter plekke trof hij een brandende auto aan waarmee de ramkraak vermoedelijk is uitgevoerd. De gedupeerde juwelier gaat er vanuit dat er spullen zijn meegenomen, maar hoeveel en wat er precies is buit gemaakt weet hij nog niet. ,,De echt waardevolle spullen hebben ze niet mee kunnen nemen want die liggen in een kluis".