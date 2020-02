Rapport: lange arm uit China bedreigt ook Oeigoeren in Nederland

Badr Hari 20 juni weer terug in de ring... in Ahoy

20 februari Badr Hari keert terug in de ring. De even verguisde als populaire kickbokser staat 20 juni in de Rotterdamse sporthal Ahoy. Zijn tegenstander is nog niet bekend. De 35-jarige Marokkaan raakte in december geblesseerd tijdens zijn titelgevecht tegen Rico Verhoeven.