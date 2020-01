Rapport over misbruik bij Jehova's mag openbaar worden

Het onderzoek is volgens de jehova’s wetenschappelijk en feitelijk onjuist, lasterlijk en zeer beledigend. ‘In het rapport wordt ten onrechte getracht de bewering te rechtvaardigen dat Jehova’s getuigen een gesloten gemeenschap zijn en een speciale interventie van de regering vereisen, inclusief toezicht op hun kinderen’, schrijven de advocaten van de jehova’s.



De rechter vindt dat een verbod alleen gerechtvaardigd is als er bijzondere omstandigheden zijn. Het gaat in dit geval om een rapport over een breed gedeelde zorg. Het rapport moet leiden tot politieke besluitvorming. Daarmee is het rapport van groot belang voor de maatschappij, stelt hij.



Hij vindt ook dat de wetenschappelijke kwaliteit van de publicatie niet ter discussie staat en dat de onderzoekers ook transparant zijn over de beperkingen. De jehova’s worden door de rechter op de meeste punten in het ongelijk gesteld. Zo stellen de onderzoekers volgens hem terecht dat de Jehova's getuigen een gesloten gemeenschap vormen. De rechter vindt ook niet dat de onderzoekers concluderen dat misbruik bij de jehova's meer voorkomt dan elders. Volgens de kerk deden ze dat wel en is dat een onterechte claim.