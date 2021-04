Rat keek Sonja vanuit de wc-pot aan: ‘Ik durfde heel lang niet meer naar de wc’

CORONAVIRUS LIVE | Engelsen mogen weer naar de pub, maar situatie bij ons nog ‘onverant­woord’

14:25 Engelsen trotseerden vannacht de koud om als eerste weer een pilsje te kunnen pakken bij hun geliefde pubs, maar Nederland zal nog even moeten wachten. Demissionair minister Grapperhaus laat vandaag nogmaals weten dat onze coronacijfers nog te slecht zijn. ‘Onverantwoord’, klinkt het. Duitsland is vandaag de grens van drie miljoen coronabesmettingen gepasseerd, meldt het Robert Koch-instituut. Volgens bronnen binnen regeringspartij CDU zou bondskanselier Angela Merkel op strengere maatregelen zinnen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.