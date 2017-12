Rat veroorzaakt tumult in nieuw stadhuis Almelo

Video Wie gaat het land besturen na een aanslag op Prinsjesdag?

17:08 Een aanslag op de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag, niemand wil daarover nadenken. Maar toch vindt D66 dat we bij zo'n rampscenario twee politici elders moeten verstoppen, de Amerikanen noemen dat 'designated survivors'. Die kunnen dan in het ergste geval het land leiden. Politiek verslaggever Edwin van der Aa peilt in de veertiende en voorlopig laatste aflevering van @Binnenhof de meningen over dit opmerkelijke plan.