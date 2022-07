Ravage na grote brand in bedrijfspand Beesd; Exploderende ketel voor drugsproductie vermoedelijke oorzaak

De brand brak even na 20.30 uur uit en legde een groot pand in de as. In dat gebouw zaten drie bedrijven gevestigd: een aannemersbedrijfje, een reclamebordenbedrukker en een automaterialenhandel.

Explosies

Het drugslab zat aan de voorzijde van het pand, dus aan de straatzijde. Of deze ruimte behoorde bij één van de bedrijven of dat het een aparte, vierde gedeelte van de hal was is niet bekend.

Naar verluidt is de brand niet aangestoken, maar een gevolg van een fout in het productieproces om xtc-pillen te maken. Het drukvat is door de explosie weggeslingerd en bij een naburig bedrijf door het dak naar binnen gedonderd.

Later volgden ook vele kleinere explosies, in de vorm van gasflessen die de reguliere bedrijven gebruiken. Volgens buurtgenoten was in een pand er niet ver vandaan enkele jaren geleden ook een drugslab opgerold.

De politie geeft aan restanten te hebben aangetroffen die wijzen op een mogelijk drugslab.

Buurpanden gespaard

Door de enorme hitte-ontwikkeling was er tot middernacht de vrees dat het vuur zou overslaan naar naburige panden. Het gaat om een veevoederhandel, die nogal wat kunstmest had opgeslagen, een sportschool en discotheek De Rodenburg.



Op enkele door de hitte gesprongen ruiten en rook- en roetschade na, konden alle buurpanden echter gespaard worden.

Het bedrijfsverzamelgebouw moet als verloren worden beschouwd.

Volledig scherm De ochtend na de grote brand aan de Industrieweg ligt het pand er verloren bij. De brandweer kwam nablussen. © Ricardo Smit

Veel bekijks

Rond 1.30 uur had de brandweer het vuur onder controle en begon het nablussen. Dat trekt vrijdagochtend veel bekijks. Een dag na de grote brand in het bedrijfspand is de ravage goed zichtbaar.

De zendmast van T-Mobile viel in de loop van de avond uit en werd tegen middernacht gerepareerd.

Groot alarm

Er werd donderdagavond groot alarm geslagen. Alle brandweerkorpsen uit de wijde regio werden richting bedrijventerrein Beesd gedirigeerd. Daaronder ook brandweerlieden uit de provincie Utrecht.



Twaalf blusvoertuigen met ondersteunende voertuigen als ladderwagens en zeker 150 brandweerlieden gingen de strijd aan met het vuur. In totaal zijn zo’n 200 hulpverleners betrokken geweest bij het incident.

NL-Alert

Een NL-Alert werd afgegeven vanwege de brand en de rookontwikkeling. Volgens brandweerwoordvoerder Jeroen Oomen heeft die alert in elk geval op het bedrijventerrein goed gewerkt. De meeste toeschouwers gingen naar huis. Om de brand werd een ring van 200 meter gelegd om mensen op afstand te houden.

Het gebouw staat vlakbij de A2; het dichtstbij zijnde deel van het pand is amper 10 meter van de snelweg. Reden om de weg af te sluiten en een omleiding in te stellen voor het verkeer.

Op het adres is kennelijk ook een bedrijfsautospuiterij gevestigd: SL Services Spuiterij Lingewaal. Wat er precies in brand stond en bij welk bedrijf of bij welke bedrijven de brand woedde is niet helemaal helder. Dat kon de woordvoerder niet zeggen. Ook is niet duidelijk waardoor de zwarte rook werd veroorzaakt.

Geen gewonden

De brand was rond 23.00 uur nog niet meester. Rond die tijd arriveerden nog steeds hulpvoertuigen op de plek des onheils. De verwachting was dat de brandweer nog de hele nacht nodig zal hebben om het vuur helemaal te doven.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen door de brand. Wat de oorzaak is geweest, de aanvankelijke explosie, moet nog onderzocht worden. De politie is een onderzoek gestart.

Volledig scherm Het nablussen trekt bekijks. © Ricardo Smit

Bij de brand kwamen aanvankelijk grote zwarte rookwolken vrij. Deze waren in de wijde omgeving goed zichtbaar, waaronder de snelweg A2. De rook trok weg in de richting van Leerdam en Asperen.

De brandweer gaf de bewoners in de directe omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Rond 22.30 uur namen de rookwolken af. Wel waarschuwde de brandweer kort daarna dat de rook door het blussen weer toe zou kunnen nemen en dat er mogelijk stankoverlast wordt ervaren. De stank zou plasticachtig zijn. Er werden geen verhoogde concentraties aan schadelijke stoffen gemeten. Oomen wijst er wel op dat rook altijd schadelijk is.

Volledig scherm Een enorme vuurzee en gigantische rookwolken bij een zeer grote brand aan de Industrieweg in Beesd donderdagavond. © Persbureau Heitink

