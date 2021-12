Ravage na twee zware ongelukken: vrouw die hulp wil verlenen wordt zelf aangereden

Bij twee aanrijdingen nabij Wilp, in de buurt van Apeldoorn, zijn twee gewonden gevallen. De ongelukken gebeurden gisteravond vlak na elkaar op dezelfde weg tussen Twello en de A1. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is een vrouw die na het eerste ongeluk hulp wilde verlenen, maar vervolgens zelf werd aangereden.

Eerst ging het mis toen de bestuurder van een bestelbusje op de Fliertweg in Wilp in een flauwe bocht van de weg raakte en frontaal tegen een boom botste. Het voertuig kwam op het midden van de weg tot stilstand. Het busje raakte zwaar beschadigd, van de voorkant is bijna niks meer over.



De bestuurder is een 21-jarige man uit de gemeente Lochem. Hij had gedronken, laat de politie weten. Zijn bloed is afgenomen en zijn rijbewijs ingevorderd.

Volledig scherm Op de Fliertweg bij Wilp, tussen Twello en de snelweg A1, vonden gisteravond kort achter elkaar twee ongelukken plaats. © Rens Hulman/News United

Hulp verlenen

Direct daarna ging het weer mis. Een 33-jarige vrouw uit Deventer zette haar auto aan de kant om hulp te verlenen aan de bestuurder van het gecrashte busje. Op dat moment kwam er een derde auto aan die op de stilstaande voertuigen botste, waardoor de vrouw gewond raakte.

De bestuurder van het busje en de vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. De man hoefde daar alleen nagekeken te worden. De vrouw was buiten levensgevaar, aldus de politie. De bestuurder van de derde auto, een 28-jarige man uit Den Bosch, had niet gedronken, maar is wel als verdachte aangehouden zolang het onderzoek nog loopt.

Onderzoek

Er is op de plek van de crash onderzoek gedaan door specialisten en alle verdachten en het slachtoffer zullen worden verhoord. ‘Tot dit afgerond is, kunnen we nog niet zeggen hoe de auto tegen de boom belandde of hoe het kon dat de derde auto op de andere auto’s botste. Dat onderzoek zal enige tijd in beslag nemen’, meldt de politie.

Ander verkeer kon de Fliertweg lange tijd niet gebruiken, omdat de weg dicht was voor onderzoek en berging. Inmiddels zijn de problemen verholpen. In september ging het ook al eens mis op deze weg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.