Raymond redde meisje (12) uit handen van pedofiel: ‘Zag haar liggen tussen de lakens’

Woedende kleinzoon (25) neemt wraak op opa na betasting van zijn kleine zusje

Nooit had rechtenstudent H. (25) gedacht dat hij een misdrijf zou plegen. Laat staan dat hij voor de rechters moest verschijnen voor het toetakelen van zijn bloedeigen opa. Toch schopte hij de bejaarde grootvader in coma in september bij een tankstation in Vlaardingen. ,,Door het geluid wist ik dat het foute boel was.’’

25 maart