Realityster Barbie opnieuw afgevoerd met ambulance

De politie in Den Haag wil niet bevestigen dat het om Barbie gaat. Wel dat er ter plekke een persoon op straat lag 'die is overgedragen aan het zorgkader''. Barbie's ex-partner Michael zegt tegenover Omroep West desgevraagd van niets te weten. Hij wil verder ook niet reageren. Een paar maanden geleden had Barbie psychische problemen en moest ze na een zelfmoordpoging worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Dramatisch

Volgens Rolf Tangel, de ex-vriend van Samantha de Jong, is hij vanmorgen 'platgebeld' door mensen die in de buurt van Barbie wonen en haar goed kennen. Tangel, die momenteel in Spanje verblijft: ,,Het verbaast me helemaal niks dat er weer iets dramatisch in haar leven is gebeurd. Ze heeft, nadat ze zichzelf eerder dit jaar iets aan deed, wat mij betreft veel te kort in een kliniek gezeten om mentaal in orde te komen. Samantha is nog onvoldoende stabiel om de draad van haar leven weer op normale wijze op te kunnen pakken.''