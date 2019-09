Rechercheteam Deventer moordzaak erkent fouten, advocaat Louwes wil heropening

Maandag is het exact twintig jaar geleden dat weduwe Jacqueline Wittenberg (60) door wurging en vijf messteken in de borstkas om het leven kwam in haar woning. Twee maanden na de moord werd Ernest Louwes, die testamentair executeur was van de weduwe, opgepakt. In eerste instantie werd hij vrijgesproken, maar uiteindelijk is hij toch veroordeeld tot 12 jaar cel op basis van nieuw opgedoken dna dat was gevonden op de blouse van het slachtoffer. Volgens zijn advocaat en een groep sympathisanten heeft Louwes altijd onterecht vastgezeten.