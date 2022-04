Rechercheur Dennis pakt pedo's door kinderporno uit te spitten: ‘Van vuilnisman tot bankdirecteur’

Slachtof­fer­tje (8) richt zich in rechtszaak tot pedofiel: ‘Ik durf niet meer naar buiten’

In de rechtszaak tegen de pedofiel die vorig jaar een 7-jarig meisje misbruikte, heeft het slachtoffertje zich tot haar belager gericht. Ze schreef hem een brief, gaf 'm in gesloten envelop mee aan haar moeder en liet 'm door haar advocaat voorlezen. ‘Ik vind je een rare man. Hopelijk blijf je lang vast en doe je dit nooit meer’.

