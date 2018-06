Rechtbank behandelt moord op Anne Faber

Minister ziet af van invoering verplicht lerarenre­gis­ter

8:22 Leraren zijn toch niet verplicht zich in te schrijven in het nationaal lerarenregister. Minister Arie Slob (Onderwijs) ziet tot nader order van invoering af ,,omdat het register te veel een doel op zichzelf is geworden, terwijl het bedoeld was als middel om de beroepsgroep te ondersteunen''.