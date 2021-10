Rechtbank blokkeert huisuitzetting van gedupeerde toeslagenaffaire

Toeslagen­af­fai­re telt 275 regionale slachtof­fers, in drie gevallen werden kinderen uit huis geplaatst

In gemeente Vijfheerenlanden zijn bij drie slachtoffers van de toeslagenaffaire een of meerdere kinderen uit huis geplaatst. Of de schuldenproblematiek van de ouders een rol heeft gespeeld bij deze interventies, is onduidelijk.