Rechtbank geeft moordenaar van zwangere Naomi (35) celstraf van 20 jaar: ‘Meedogenloze afrekening’

Zenuwach­tig voor de eindtoets: met deze tips help je je kind goed om te gaan met spanning

8:31 En daar is ‘ie weer: de centrale eindtoets (voorheen Cito). Vanaf vandaag zitten weer talloze achtstegroepers te zwoegen op deze testen die moeten uitwijzen naar welk niveau middelbare school ze straks gaan. Alhoewel: het is een achtervang tegenwoordig. Want de docent heeft het laatste woord. Wij geven vijf tips aan kinderen, leraren, ouders én opa’s en oma’s hoe je je hier in deze tijd goed op kan voorbereiden.