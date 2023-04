Rechtbank straft Nederlandse IS-vrouwen ook voor het meenemen van hun kinderen naar Syrië

De rechtbank deed vandaag uitspraak in de zaak van vijf Nederlandse IS-vrouwen. Vier kregen celstraffen van tweeënhalf tot drie jaar cel, waarvan flinke delen voorwaardelijk. Van Naima E. uit Zoetermeer vindt de rechtbank niet vaststaan dat ze deel uitmaakte van IS, maar zij kreeg wel zestien maanden cel (waarvan negen voorwaardelijk) ‘omdat ze haar kind in een hulpeloze toestand heeft gebracht door naar een oorlogsgebied af te reizen'.

Eisen waren hoger

De straffen zijn duidelijk lager dan de drieënhalf tot vier jaar cel die door het Openbaar Ministerie zijn geëist. ,,De rol van deze vrouwen is beperkter geweest dan die van Nederlandse IS-vrouwen die eerder zijn berecht", stelt de rechtbank. Ook hebben de vrouwen expliciet afstand gedaan van hun gedachtegoed van IS, stelt de rechtbank.

,,Daarnaast hebben de vrouwen ruim vier jaar met hun kinderen in een detentiekamp in Syrië gezeten, waarvan is vastgesteld dat de omstandigheden erbarmelijk zijn geweest", schrijven de rechters. Dat is opmerkelijk omdat dezelfde rechtbank in Rotterdam, maar dan met andere rechters, in de zaak tegen IS-vrouw Angela B. daar nog nadrukkelijk geen rekening mee hield. ,,De verdachte is zelf uitgereisd naar oorlogsgebied en heeft er zelf voor gekozen niet eerder naar Nederland terug te keren en is zij uiteindelijk op eigen initiatief teruggekeerd", stelde de rechtbank toen.

De vijf vrouwen vertrokken jaren geleden, los van elkaar, vanaf 2013 naar het strijdgebied in Syrië en sloten zich daar aan bij terreurgroep IS. Meestal door te trouwen met een (Nederlandse) IS-strijder. Nadat IS in 2019 werd verslagen, werden de vrouwen aangehouden door Koerdische troepen en opgesloten in een detentiekamp in Noord-Syrië. Jaren later werden ze daar, samen met hun elf kinderen, door Nederland opgehaald om hier voor de rechter te verschijnen.

De verhalen van de vrouwen (Nawal H. uit Schiedam, Amber K. uit Dordrecht, Naima E. uit Zoetermeer, Mereym S. uit Utrecht en Hafida H. uit Delft) zijn allemaal verschillend en opvallend gelijk. Tijdens de zittingen in hun zaken, twee weken geleden, spraken ze over hun moeilijke levens in Nederland voordat ze naar Syrië gingen. Het ging over echtelijk geweld, ouders met drankproblemen of suïcide-gedachten. Naima E., met 54 jaar veruit de oudste vrouwelijke Nederlandse Syriëganger, blijkt zwakbegaafd. Van een diepgeworteld extremistisch religieus besef bleek zelden sprake.

Kalifaat

Ze gingen naar het kalifaat op zoek naar een beter leven. Vanuit Syrië werd hen een islamitisch paradijs voorgeschoteld, maar het bleek een oorlogshel. Meerdere vrouwen wilden direct na aankomst weer terug, maar slaagden daar niet in. Naima E., die achter haar dochter Meryem (34) aan naar Syrië ging, verloor er haar tienerzoon. Hij sloot zich aan bij andere Nederlandse jihadisten en kwam om door oorlogsgeweld.

Het Openbaar Ministerie rekende Naima dat laatste zwaar aan. ,,,Als zij haar zoon thuis had gelaten, dan zou ik in haar zaak een veel lagere straf hebben geëist. Maar ze heeft haar zoon meegenomen naar IS en daar is hij omgekomen. Met deze verschrikkelijke realiteit moet ze zelf leren leven.’’

De andere vrouwen werd het lidmaatschap van een terroristische organisatie ten laste gelegd: ze hebben dan wel niet zelf gestreden, maar ze verzorgden wel hun mannen, IS-strijders. En daardoor hebben ze bijgedragen aan de terreurgroep. Ook woonden ze in huizen die werden geregeld door IS en kregen hun mannen salaris van die groep.

Schuld

Opvallend tijdens de rechtszaken was dat sommige vrouwen daar een toenemend besef van schuld leken te hebben. De meeste al eerder teruggekeerde en berechte vrouwen betuigden ook wel spijt van hun reis naar Syrië, maar dan vooral vanwege de gevolgen voor zichzelf, hun kinderen en naaste familie. Nu betuigde Nawal H. (37) spijt ‘tegen iedereen die geleden heeft onder IS’. ,,De aanwezigheid van buitenlanders, en vooral de Europeanen, gaf IS legitimiteit en geloofwaardigheid. Daar heb ik aan bijgedragen en daar heb ik spijt van.” En Amber K. (28): ,,Ik heb een hele bizarre keuze gemaakt en die zal ik nooit goedpraten. Ik heb er veel mensen mee gekwetst en pijn en verdriet veroorzaakt. Het liefst zou ik er niets over zeggen en door de grond zakken.”

Na de groep van vijf haalde haalde Nederland ook nog een groep van twaalf vrouwen en 28 kinderen terug. Hun rechtszaken lopen nog. Sinds 2012 zijn er zo'n driehonderd Nederlanders naar het strijdgebied in Syrië en Irak gegaan, de meesten sloten zich aan bij terroristische organisaties als IS. Zo'n honderd Nederlanders sneuvelden, 90 volwassen en 80 kinderen kwamen de afgelopen jaren terug. De rest bevindt zich nog in Syrië of is naar Turkije gegaan.

