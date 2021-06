Rechtbank wijst verzoek om kroongetuige Nabil B. te dwingen naar Bunker te komen af

Vorige week woensdag maakten de advocaten van kroongetuige Nabil B. bekend dat hij voorlopig niet meer meewerkt aan het proces. Vanwege hoogoplopende conflicten met het OM over de beveiliging van zijn gezin wil hij niet meer meewerken. Afgelopen week was hij daarom niet aanwezig. Ook vandaag is de kroongetuige dus niet present in De Bunker bij de bespreking van de moord op Samir Erraghib. De advocaten van de verdachten in het proces vinden dat dat niet kan en verzoeken een bevel medebrenging af te geven. Dat betekent dat de kroongetuige - tegen zijn zin - zou worden opgehaald en moet verschijnen in de rechtszaal.

‘Hij komt gewoon niet, en iedereen vindt het goed’

,,Ik ben er verbaasd over dat de kroongetuige niet is verschenen, terwijl hij wel is opgeroepen. Waar zijn we in beland? Hij is gewoon verplicht om te komen en te verklaren’’, aldus Juriaan de Vries, de advocaat van verdachte Zakaria el H. ,,Hij komt gewoon niet, en iedereen vindt het goed. De kroongetuige dicteert, en de kroongetuige regeert.” Volgens De Vries is er begrip voor het feit dat de situatie rond de kroongetuige lastig is, maar dat de kroongetuige zich ook gewoon aan de wet moet houden. ,,En toch laat iedereen toe dat de kroongetuige de problemen de rechtszaal in trekt.”



Het verzoek van De Vries kreeg steun van andere advocaten. Die stelden onder meer te denken dat de kroongetuige de inhoud van zijn iPhone vreest en daarom niet meer meewerkt aan het proces. De kroongetuige had die iPhone enige tijd in de cel, en loog daarover. Het OM zei dat het nog te vroeg was om vandaag een bevel medebrenging af te geven. ,,De kroongetuige is vandaag als getuige opgeroepen, en niet als verdachte. Het is nog te vroeg.”