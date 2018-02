Rechtbank wil duidelijkheid over afspraken met Sonja Holleeder

Nina ten huwelijk gevraagd in Baron 1898: 'Rest van de rit alleen maar gehuild'

16:01 Wat begon als een normaal dagje uit eindigde in de mooiste dag van haar leven. Nina Struijk – al jaren helemaal gek van de Efteling – werd in haar lievelingspretpark op een wel heel bijzondere manier ten huwelijk gevraagd. Boven in de Baron 1898, slechts een paar seconden voor de afdaling. ,,Ik heb de rest van de rit alleen maar gehuild."