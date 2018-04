Rechtbanken zuchten onder steeds complexere zaken en lijden fors verlies

De zaken die overblijven zijn veel moeilijker van aard en dat kost menskracht. Het aantal medewerkers daalt echter. ,,Vanwege het teruggelopen aantal zaken zijn sommige tijdelijke contracten niet verlengd. De personele omvang kwam 28 fte lager uit dan begroot. Maar de hoeveelheid werk neemt door de toegenomen complexiteit niet af. Rechters in alle rechtsgebieden werken gemiddeld 40 procent over."



Zaken die in 2017 door de Haagse rechtbank behandeld werden, betroffen onder meer die rond het politiegeweld tegen Henriquez, politiemol Amine A., Fort Oranje en de Q-koortsclaim.



Volgens de Haagse rechtbank kampen ook de andere tien rechtbanken in Nederland met dit probleem. De Raad voor de Rechtspraak bevestigt dat de Haagse situatie niet uniek is. ,,Het aantal rechtszaken nam het afgelopen jaar in vrijwel alle rechtsgebieden af", meldt een woordvoerder.



Als er verliezen zijn bij de rechtbanken legt de Raad voor de Rechtspraak die onder voorwaarden bij. Hoeveel er in 2017 in totaal moest worden gesponsord, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Uiteindelijk komen de tekorten voor rekening van de minister van Justitie en Veiligheid en dus van de belastingbetaler.



De Raad erkent dat de werkdruk bij de rechters hoog is. ,,Daarom zijn ook meer rechters nodig. Daar heeft de Rechtspraak ook extra geld voor gekregen bij de onderhandelingen met het ministerie."