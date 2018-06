Rechter: anti-pietactivisten mogen spreken in zaak tegen 'Blokkeer-Friezen'

Weer ongeluk met vliegtuig­je op Breda Internatio­nal Airport

13:16 Een klein sportvliegtuigje is vanochtend op Breda International Airport in Bosschenhoofd gecrasht. Daarbij is de piloot gewond geraakt. Hij is wel aanspreekbaar. Het gaat om het tweede ongeluk op Breda International Airport in twee weken tijd.