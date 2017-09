Rechter beslist of terminale Amir (10) bij ouders blijft

'Urinoir-event' afgelast: te veel vrouwen willen

12:30 De vrouwen die vrijdagavond op het Leidseplein in Amsterdam een 'urinoir-actie' wilden houden, hebben dat plan afgeblazen. De belangstelling blijkt te groot, melden ze op Facebook. De bedoeling was dat vrouwen massaal in het urinoir op het Leidseplein zouden gaan plassen.