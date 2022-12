Rechter geeft kabinet weer tik op vingers: ook Turkse asielzoeker mag gezin laten overkomen

De nareisbeperking voor asielzoekers die deze zomer door het kabinet is ingesteld, is in strijd met zeker vijf wetten en internationale verdragen. Dat oordeelt de rechtbank in Middelburg vandaag. Een Turkse politieke vluchteling mag daarom alsnog per direct zijn gezin naar Nederland laten komen.

Het is, weer, een gevoelige tik op de vingers voor het kabinet. De tijdelijke stop op gezinshereniging maakt onderdeel uit van de asieldeal die het kabinet eind augustus sloot. Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen in Nederland mogen volgens die nieuwe regels pas hun gezinsleden naar Nederland halen als ze woonruimte buiten een azc hebben. Dat moet ervoor zorgen dat de overvolle asielzoekerscentra wat meer lucht krijgen. De regel geldt tot eind 2023.

De regel zorgt voor veel wanhoop en boosheid onder asielzoekers, omdat het door de woningcrisis vaak lang duurt voordat er woonruimte buiten een azc beschikbaar is. Daardoor zijn gezinnen soms nog jaren vele maanden van elkaar gescheiden.

In strijd met vreemdelingenwet

De rechtbank schrijft nu in haar vonnis dat ‘de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind’. ,,Daarom moet aan de gezinsleden van de man een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) worden verstrekt. Dat is soort visum waarmee toestemming wordt gegeven om Nederland in te reizen.”

De zaak bij de rechtbank in Middelburg werd aangespannen door een Turkse asielzoeker, die een verblijfsvergunning voor Nederland heeft gekregen en daarna zijn gezin vanuit Kirgizië hierheen wilde laten komen. In het nieuwe beleid moeten ze daar nog minstens een half jaar mee wachten, tenzij de Turkse man eerder een woning buiten het azc heeft. De rechtbank stelt de Turk nu in het gelijk. ,,Hij mag zijn gezin laten overkomen naar Nederland.”

Tweede zaak

De rechter in Middelburg is al de tweede rechter in korte tijd die gehakt maakt van de nieuwe maatregel. Eerder deze maand oordeelde een voorzieningenrechter in Haarlem al dat een Syrische vrouw al direct haar man en zes minderjarige kinderen naar Nederland mag halen. Staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) stelde na die uitspraak nog dat het alleen om een voorlopige uitspraak ging. Hij wilde dat eerst een rechter in een bodemprocedure zich zou uitspreken over het beleid voordat hij dat beleid eventueel zou wijzigen. Dat is nu met de uitspraak van de rechter in Middelburg gebeurd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog veel meer zaken

Er loopt nog een hele reeks vergelijkbare zaken. Ook morgen wordt er een uitspraak verwacht. In de asielwereld wordt met argusogen naar die uitspraken én naar de reactie van het kabinet gekeken. Ook omdat de tijdelijke stop kan leiden tot een nieuwe opvangcrisis. Hoe langer de maatregelen duren, hoe meer nareizigers moeten wachten om naar Nederland te komen. Het kan leiden tot een grote instroom van mensen als de maatregelen plots van tafel moeten of aflopen.

Staatssecretaris Van der Burg kan nog tegen de uitspraak van de rechtbank Middelburg in beroep. Dat beroep wordt dan behandeld door de Raad van State.

Bekijk onze video’s over de problemen onder asielzoekers in Nederland: