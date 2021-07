Rechter: homostellen moeten kosten voor ivf-behandeling af kunnen trekken van belasting

‘Blokkeer­schip’ komt eindelijk aan in Rotterdam, gedupeer­den moeten betalen voor vertraging

27 juli De Ever Given komt donderdag in alle vroegte aan in Rotterdam. Het is voor het eerst dat het ‘blokkeerschip’ uit het Suezkanaal een haven aandoet sinds dat beroemde ongeluk. Aan boord heeft het duizenden containers waarop ondernemers al maanden zitten te wachten en 24 Indiërs die geen voet aan wal mogen zetten.