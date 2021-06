Rechter in zaak ‘satanische pedonetwerk’ tweemaal gewraakt: verzoeken maandag behandeld

Aanhangers pedocom­plot voor rechter gesleept, maar heeft het zin?

2 juni Bodegraven-Reeuwijk trekt ten strijde tegen een complotgroep. Zijn de beschuldigingen over vermeende slachtoffers van een pedonetwerk die ‘liggen begraven’ op het kerkhof in Bodegraven straks voorbij? Of is de stap naar de rechter een kansloze missie? Dat en meer in vier vragen.