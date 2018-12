Rechter legt man die vrouw gijzelde in NPO-gebouw tbs met dwang op

De 34-jarige man die augustus vorig jaar een vrouw een uur lang gijzelde op het Mediapark in Hilversum, is tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Lelystad.

De 34-jarige Mohamed C. zette op 17 augustus 2017 een medewerkster van de NPO een mes op de keel en dreigde haar te doden als ze niet meewerkte. Hij liep met haar het NPO-gebouw binnen en eiste zendtijd, omdat hij dacht dat hij door de veiligheidsdienst AIVD werd achtervolgd. |



De receptioniste sloeg heimelijk alarm en een beveiliger bracht ze naar een kamer in het gebouw. Niet een cameraploeg kwam de kamer in, maar een arrestatieteam, dat C. wist te overmeesteren.

Ontoerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tbs met dwangverpleging tegen C. Volgens de officier van justitie was de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar en is een gedwongen klinische behandeling nodig.



De raadsman van C. vroeg om tbs zonder dwangverpleging. Na een lange periode van waanbeelden is de gijzelnemer nu drie maanden stabiel. Maar dat beeld is pril, aldus de rechtbank, en veel patiënten stoppen met deze medicatie vanwege bijwerkingen.



Stoppen met medicatie