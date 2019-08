Rechter moet zich buigen over censuur in zaak-Nicky Verstappen: ‘laat dan één camera toe’

In een ‘unieke zaak’ stond een flink deel van de Nederlandse nieuwsmedia vanochtend tegenover de Nederlandse Staat. Twistpunt is het persverbod dat de rechtbank in Limburg heeft opgelegd tijdens het speciale bezoek aan de Brunssummerheide komende dinsdag. ‘We willen geen pottenkijkers kan niet het argument zijn'. Maandag doet de rechter uitspraak.

De landsadvocaat bleef er bij, in de rechtbank van Den Haag vandaag: natuurlijk is de aanwezigheid van media toegestaan bij rechtszittingen. En uiteraard wil de rechter in Limburg ‘niks onder de pet houden' in deze zaak.

Maar dinsdag is toch echt anders. Dan gaat het om een bijzonder bezoek - een schouw - aan de Brunssummerheide, de plek waar Nicky Verstappen in 1998 verdween en een dag later dood gevonden werd. De rechters willen dan met een klein comité - inclusief de officieren van justitie, verdachte Jos Brech, zijn advocaat Gerald Roethof en de ouders van Nicky Verstappen - naar de plek om beter zicht te krijgen op de verhoudingen en afstanden tussen de tent waaruit de elfjarige jongen verdween en de plek waar hij en dag later dood gevonden werd. Er moet kilometers gelopen worden, alle vragen moeten kunnen worden gesteld. En om alles ‘ordentelijk en veilig’ te laten verlopen, zijn de media niet welkom, zo stelde de Limburgse rechtbank deze week opnieuw. Punt uit.

Kort geding

Veel media - onder meer deze nieuwssite - zijn het daar totaal niet mee eens en stapten naar de rechter in Den Haag. Rechtszittingen horen openbaar te zijn. En als het praktisch beter is, dan willen de hoofdredacties best werkafspraken maken over het in beeld brengen van de verdachte, het aantal journalisten en de posities van de camera en verslaggever. Dat kan ook bij verslag over andere bijzondere rechtszaken, of tijdens militaire missies, Koninklijke uitvaarten of sportevenementen, betoogde advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die optreedt namens de media. ,,’We willen geen pottenkijkers’ kan niet het argument zijn.”

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Advocaat Gerald Roethof voegt zich ook bij de media. © ANP

De landsadvocaat herhaalde namens de rechtbank Limburg dat beslotenheid soms mag: ,,We willen niks onder de pet houden, de rechtbank deelt veel informatie.” Mensenrechtenverdragen bieden ruimte om media soms te weren, daarbij heeft een rechtbank nu eenmaal veel vrijheid over de eigen regels in de rechtszaal te beslissen, stelde de advocaat.



,,Dit is wel een unicum”, zegt Thomas Bruning namens journalistenvakbond NVJ. ,,Het gebeurde nog niet eerder dat zoveel media een besluit over het bijwonen van een rechtszitting aanvechten.” Opvallend is ook dat zowel de ouders van Nicky Verstappen als Gerald Roethof, advocaat van Jos Brech, vòòr aanwezigheid van de media zijn. Roethof voegde zich vanochtend nog bij de zaak: ,,De pers mòet juist mee. Mijn cliënt heeft een eigen belang: het beeld was eerst al in de media bepaald, door het OM. Hij was al de veroordeelde kinderverkrachter.” Aanwezigheid van de pers tijdens de zaak heeft dat beeld genuanceerd, stelt Roethof. ,,Daarom moeten zij neutraal verslag kunnen doen.”