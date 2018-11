Rechter wijst eis af: landelijke intocht Sinterklaas kan gewoon doorgaan

De landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad kan zaterdag in ongewijzigde vorm doorgaan. De voorzieningenrechter in Haarlem stelt de stichting Majority Perspective (MP), dat in een kort geding aanpassingen aan het kinderfeest eiste, in het ongelijk. De stichting werd niet-ontvankelijk verklaard.

MP heeft verzuimd van te voren overleg te voeren met de gedaagden, onder meer omroep NTR en de gemeente Zaanstad. MP stuurde ze op vrijdag 2 november, de dag waarop de stichting werd opgericht, een brief met hun eisen. De gedaagden kregen tot maandag 5 november 17.00 uur de tijd om te reageren. De brief kwam echter pas na maandag bij hen binnen. Verder was er geen overleg.

De rechter voegde er aan toe dat als de stichting wél ontvankelijk zou zijn verklaard, ze de zaak ook had verloren. Makers hebben de vrijheid om naar eigen inzicht hun programma's te maken. Het zou censuur zijn om daaraan te tornen. Daar is alleen aanleiding voor als er ‘een forse inbreuk op grondrechten’ kan worden voorzien. Dat is niet het geval, stelt de rechter.

Bovendien geeft omroep NTR er al blijk van de internationale kritiek op het uiterlijk van Zwarte Piet serieus te nemen. ,,Voor sommigen gaat het proces te langzaam, voor anderen weer te snel.”

De rechter sloot af met moreel appel. ,,Ik vraag u allen: is dit de manier waarop we het sinterklaasfeest willen vieren?” Volgens hem onderschatten mensen de complexiteit van het dossier. Hij roept op tot gesprek, óók over structureel racisme in de samenleving. Op dit moment is de zwartepietendiscussie ‘een gesprek tussen doven', aldus de rechter.

Eis

In het kort geding eiste de onlangs opgerichte stichting Majority Perspective dat de landelijke intocht in Zaanstad - komende zaterdag - niet in zijn huidige vorm plaatsvindt. Advocaat Emil Tamas zei tegen de rechter dat hij geen volledig verbod eist op de intocht. De stichting wil dat het feest wordt ontdaan van de huidige figuur Zwarte Piet, omdat die vanwege zijn gedragingen een negatieve stereotypering en racistische rol zou hebben.

De NTR verweerde zich door te stellen dat de pieten dit jaar divers geschminkt zijn en dat er geen sprake is van een racistische stereotypering voor donkere mensen. De omroep zegt zijn best te doen om recht te doen aan een een evenwichtig beeld van de culturele verscheidenheid in Nederland.

Volgens de NTR en de gemeente Zaanstad, die ook gedaagd was, hebben de eisers vooraf verzuimd om in overleg te treden over de intocht. De gemeente stelt bovendien dat Majority Perspective veel te laat is met zijn eis. Het was al vele maanden bekend dat de intocht zou plaatsvinden. Nu nog veranderingen doorvoeren, is onmogelijk, stelt de gemeente.

Van Zeijl

Gisteren werd direct na de zitting MP-voorman Michael van Zeijl aangehouden. Hij wordt verdacht van ‘bedreigingen die hij heeft geuit op sociale media’. Een woordvoerder van de politie meldt dat hij nog niet vrij is. Na de wettelijke termijn van drie dagen moet de rechter-commissaris bepalen of hij eventueel langer vastgehouden mag worden.

Naast de aanhouding van Van Zeijl werden er gisteren ook vier gebiedsverboden uitgedeeld voor de intocht aan de Zaanse Schans. Naast Van Zeijl mogen ook zijn drie mede-bestuursleden van MP niet in de buurt van de intocht zijn. Het verbod geldt voor vrijdag en zaterdag.

Lees hieronder het verslag van onze redacteur Sander van Mersbergen: