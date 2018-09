Rechters en officieren sturen noodkreet

Vijftig asielzoe­kers zijn vergunning kwijt door verblijf in buitenland

16:56 Ongeveer vijftig asielzoekers zijn in 2016 en 2017 hun verblijfsvergunning kwijtgeraakt, omdat ze voor vakantie of familiebezoek naar hun thuisland reisden of omdat ze buiten Nederland zijn gaan wonen. In nog eens vijftig gevallen loopt de intrekkingsprocedure nog.