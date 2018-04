Rechters kritisch over telen legale gemeentewiet

Het mysterie rondom de commissie Stiekem

18:38 SP-leider Lilian Marijnissen wil geen deel gaan uitmaken van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die in de wandelgangen van de Tweede Kamer bekend staat als de commissie Stiekem. Wat gaat er schuil achter deze mysterieuze commissie en waarom zou je er wel of niet in willen plaatsnemen?