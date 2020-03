Rechters legden in 2019 minder tbs op

Vorig jaar ging het in 145 gevallen om tbs met dwangverpleging, in 73 gevallen om tbs met voorwaarden. In 2015 stond het aantal op 146 maal in totaal.

Rechter Jan Moors: ,,Er is geen onderzoek gedaan naar de reden voor de stijging sinds 2015. We hebben wel de indruk dat meer mensen met een psychische stoornis in aanraking komen met het strafrecht. Dan is het aan de rechter of hij een straf oplegt of een behandeling. Dat kan ook tbs zijn.”