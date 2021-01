Rechts-extremistische terreurverdachte ‘zat gewoon thuis op de bank onder een dekentje’

Namen Fabio I. en Steven V. deel aan een internationale, rechts-extremistische terreurorganisatie die via ‘een rassenoorlog een witte etno-staat wil vestigen’? Of waren de berichten die ze thuis vanaf de bank in telegram-groepen plaatste vooral 'veel praten, weinig actie'. Ze hebben er allebei veel spijt van in ieder geval.

,,Dood alle niet-witte, negers, overal. Ik wil ze allemaal doodmaken. Roei hun ras uit. Onze terreur komt er aan en onze haat zal zich verspreiden over de gehele wereld", schreef Fabio P. (19) in online groepen van chatdienst Telegram met gelijkgestemde rechts-extremisten. In die chats noemde Fabio, een op het oog schuchtere jongen uit Zwijndrecht, zich ‘Feuerjugend’, Vuurjeugd.

En Steven V. (20 jaar, uit Amsterdam) schreef: ,,Waarom komen we niet samen en doden we elk weekend complete families in hun huizen.” Hij verstuurde een video waarin een neo-nazi een zwarte man doodschopt. ,,Doodt een neger vanavond", schreef hij erbij. Ook plaatste Steven V. een foto van premier Rutte met de tekst: ,,Hij fietst naar zijn werk. Zonder bescherming.”

The Base

De twee mannen maken volgens het Openbaar Ministerie onderdeel uit van een internationale rechts-extremistische terroristische organisatie, The Base. ,,Die groep streeft naar het ineenstorten van het systeem, het uitlokken van een rassenoorlog en het instellen van witte etno-staat. De leden ervan verachten de huidige samenleving", stelde de officier van justitie donderdag in een eerst inleidende zitting in de zaken tegen de twee mannen. Uit chats die de twee hadden met de leider van de The Base, een mysterieuze Amerikaan die in Rusland woont, lijkt het OM op te maken dat de twee de Nederlandse cel van de organisatie moesten gaan vormen.

In de VS zijn de afgelopen maanden al zeven leden van The Base aangeklaagd voor verschillende misdaden, waaronder het samenzweren om een moord te plegen. De groep heeft in de VS ook trainingen gehouden waarbij de leden in militaire kleding en met automatische wapens poseerden. Nederlandse onderzoekers en veiligheidsdiensten maken zich zorgen over dergelijke organisaties: ze kunnen leiden tot online radicalisering en mogelijk tot geweld.

Quote Ik schaam me kapot voor de dingen die ik heb gezegd. Ik doe soms misschien iets onnozels, maar ik ben geen terrorist. Steven V.

Veel spijt

Fabio I. nam deel aan de zitting via een videoverbinding vanuit de terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught. Hij lijkt niet te betwisten dat hij de berichten heeft geplaatst. ,,Ik heb er heel veel spijt van", zei hij, het gebeurde toen hij neerslachtig was omdat hij zonder werk zat. Zijn advocaat stelde: ,,Cliënt had een moeilijke start in het leven. Er was armoede in het gezin en hij heeft een laag IQ. Blijkbaar werd hij aangetrokken door de meest fantastische theorieën. Maar terwijl hij die berichten plaatste zat hij gewoon bij zijn moeder thuis op de bank. Hij ging nooit het huis uit. We moeten die chats met korrel zout nemen.”

Steven V., ook via videoverbinding, toonde ook al berouw. Hij voelde zich eenzaam nadat hij was afgewezen voor een baan bij Defensie. Zijn advocaat: ,,Hij heeft interesse in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij online informatie zocht kwam hij steeds dieper in allerlei groepen terecht. Daar heeft hij bepaalde dingen geroepen omdat hij de aandacht kreeg.” De verdachte zelf: ,,Ik schaam me kapot voor de dingen die ik heb gezegd. Ik snap dat er onderzoek wordt gedaan. Maar waarom zit ik nog vast? Ik ben zelf uit de chatgroep van The Base gestapt. Ik doe soms misschien iets onnozels, maar ik ben geen terrorist.”

Beide zaken gaan in april weer verder.