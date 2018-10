Rechtszaak groepsverkrachting Antwerpen begint

Dividendbelasting LIVE | 'Schaam u, meneer Rutte, en stap vanavond nog op'

17:27 De 1,9 miljard euro die is vrijgekomen nu het kabinet afziet van de afschaffing van de dividendbelasting, moet naar de publieke sector. Dat is de inzet van de oppositie, die vanavond met premier Mark Rutte over de kwestie debatteert. De coalitie heeft echter hele andere plannen en wil dat de pot geld alsnog naar het bedrijfsleven gaat. Mis niks van het debat met ons liveblog.