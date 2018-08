Rechtszaak Nicole van den Hurk gaat verder, advocaat stiefmoeder aan het woord

Enorme collectie robots van Chriet Titulaer te zien in Museum Speelklok

9:43 Voor de erfgenamen van de beroemde sterrenkundige en tv-presentator Chriet Titulaer was het nogal een vraagstuk: wat doen we met die zeldzame en uitgebreide verzameling robots van vader? Vanaf deze maand is deze te zien in Museum Speelklok in Utrecht.