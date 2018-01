Rechtszaak om boete voor demente Downpatiënt Nancy

Dinsdag verschijnt Wijnman namens de vrouw voor de rechter in Nijmegen. Als wettelijk vertegenwoordiger is hij bevoegd om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan. ,,Triest dat het zover moet komen. Ik had gerekend op meer inlevingsvermogen van de officier. Maar ik wil best opnieuw uitleggen hoe onberekenbaar een persoon met het syndroom van Down met zware dementie is. Kennelijk is dat nog steeds niet duidelijk." Zowel de politie als het OM wilden voorafgaand aan de rechtszaak niet reageren.