Rechtszaak sekspoprel: Paay verlaagt schadeclaim tegen Vlemmix naar 15.000 euro

La Paay, toch al voor gek gezet met haar uitgelekte plasseksfilmpje, was niet van het sekspoppenplan gediend. Ze voelt zich publiekelijk belachelijk gemaakt. Ze stelt dat haar carrière in het slop is geraakt door de geruchtmakende verspreiding van een plasseksvideo en dat Vlemmix dat heeft misbruikt om eventueel een handel te beginnen.

Geen pop

Vlemmix vindt het allemaal onzin. Hij wil best excuses maken maar ‘het was maar een idee’ en hij dacht zelfs Paay een dienst te bewijzen. Vanmorgen verscheen hij met een pop van zichzelf bij de rechtbank. Met de pop van zichzelf wil Vlemmix op ludieke wijze laten zien dat hij helemaal geen pop van Paay wilde maken. De camera's waren weer vol op hem gericht. Patricia Paay was zelf ook bij de zaak aanwezig, maar wilde juist zo min mogelijk in beeld.