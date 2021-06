Rechtszaak tegen beruchte sekteleider begint: Robert B. verdacht van 132 keer seksueel misbruik

Robert B., de beruchte sekteleider van de omstreden Orde der Transformanten, wordt vervolgd voor 132 keer seksueel misbruik van één en dezelfde persoon: de nu 26-jarige Emma. Dat blijkt uit de aanklacht van het Openbaar Ministerie in het Duitse Kleef waar de zaak komende vrijdag begint. Emma zat met haar moeder al vanaf haar tiende jaar bij de sekte, maar ontvluchtte de Orde die tegenwoordig in het Duitse Goch zit.

Robert B., de 58-jarige voorganger van de sekte van de Orde der Transformanten, wordt beschuldigd van seksueel misbruik van de vrouw met wie hij volgens de sekte zelf al jaren een relatie had. Deze nu 26-jarige Emma zat al vanaf dat ze kind was bij de sekte, omdat haar moeder in 2004 toetrad tot de omstreden club die jarenlang in het Brabantse Hoeven zat. Volgens de aanklacht zou de jonge vrouw in haar leven liefst 132 keer seksueel misbruikt zijn, waarvan 64 keer als kind van nog geen 14 jaar. Ook zou zij in elk geval één keer tegen haar wil in zijn vastgehouden door B.

De Orde kent een lange geschiedenis in Nederland, waarin zaken als misbruik, intimidatie en zelfs moordaanslagen een rol spelen. Oprichter en voorganger Robert B. was al zo'n twaalf jaar uit beeld en werd 21 oktober vorig jaar ineens opgepakt, na een melding ‘dat er een vrouw tegen haar wil in het klooster gevangen werd gehouden’.

Geheime affaire

Die vrouw is Emma, die binnen de sekte werkte als eventmanager. Zij zou een geheime affaire hebben gekregen met een man uit het plaatsje Goch. Het zou die man zijn die het misbruik van Emma uiteindelijk bij justitie heeft aangekaart en aangifte heeft gedaan. Vrijdag begint de rechtszaak die liefst twaalf zittingsdagen gaat duren, in juni, juli en augustus.

Zelf zegt profeet Robert B. dat hij zich nooit heeft bezondigd aan misbruik van kinderen of verkrachting van vrouwen binnen zijn geloofsgemeenschap. Dat laat de Nederlandse voorganger van de Orde der Transformanten, die al bijna acht maanden in een Duitse cel in voorarrest zit, via zijn advocaat weten. B. erkent dat hij een relatie met haar had. ,,Maar pas toen Emma al een volwassen vrouw was”, stelt zijn advocaat, ,,Voordat zij 18 jaar was heeft hij nooit iets met haar gehad.”

B. werd in oktober 2020 gearresteerd. Met groot machtsvertoon vielen honderd Duitse agenten toen midden in de nacht het voormalige klooster Graefenthal binnen. Het fraai gelegen middeleeuwse complex, vlak over de grens met Gennep, wordt door de Orde als horeca- en evenementenbedrijf geëxploiteerd.

Binnen de regels van de Orde die polygamie toestaat, golden de profeet en de manager als man en vrouw. Emma heeft zelfs zijn naam op haar pols getatoeëerd. Binnen de Orde zouden meer vrouwen rondlopen met de getatoeëerde beeltenis van B. op hun rug.

Het terrein van voormalig klooster Graefenthal waar de Duitse politie in oktober 2020 binnen viel.

De charismatische Amsterdammer Robert B. was ooit personal coach. Hij ontwikkelde van daaruit zijn eigen methoden om jezelf beter te maken. Rond 2000 richtte hij de Orde der Transformanten op, de christenorde die zich fel afzet tegen de ‘schijnwereld’ om hen heen. Er sloten zich protestanten bij aan, maar ook katholieken, en ongelovigen zelfs. Het waren veelal hoogopgeleide personen. Samen trokken ze een eigen wereldje op. Met eigen regels.

Volgens de advocaat is de inval door de Duitse justitie geheel te wijten aan een jaloerse minnaar van Emma. Hij woont in nabij gelegen Goch. Emma zou volgens de Orde spijt hebben gehad en de affaire hebben beëindigd om bij B. te blijven. De Duitser zou daarop wraak hebben genomen door aangifte te doen.

Wraak

Maar Emma keerde niet terug naar de Orde in Graefenthal. Ook haar moeder verliet als zeer vooraanstaand lid, de Orde, evenals Emma’s broer. Ze zijn bang voor wraak en houden zich schuil. De Transformanten kwamen vaker negatief in het nieuws. Zo zouden ze zitten achter een mislukte moordpoging op een Rotterdamse zakenman en criticaster van de Orde. Ook werd een ex-lid neergestoken die na zijn uittreding uit de school klapte. B. verdween dertien geleden uit Nederland, zodat de Nederlandse politie hem nooit kon horen.

Aanvankelijk werden B. en zijn Orde ook beschuldigd van verboden wapenbezit. Dat leidde tot een nieuwe inval en een grote zoektocht op Graefenthal. Op twee alarmpistolen na werd niets gevonden. De aanklacht van wapenbezit heeft de Duitse justitie laten vallen.

Woordvoerder en kloosterdirecteur Camiel Engelen ziet de strafzaak ‘vol vertrouwen’ tegemoet. De Duitse rechter zal volgens hem inzien dat de Orde en zijn voorganger onterecht zijn zwart gemaakt.

Volgens B's advocaat kan de strafzaak niet eens door de Duitse rechters worden behandeld. Het is volstrekt onduidelijk hoe, waar en wanneer het misbruik dan zou zijn gebeurd. Fijntjes wijst hij er op dat B. niet door de Nederlandse autoriteiten wordt gezocht. ,,Er ligt in Nederland geen aangifte, noch een arrestatiebevel, laat staan dat Nederland Duitsland een uitleveringsverzoek heeft gedaan.”

