Rechtszaak: moeder Sharleyne stemt in met psychologisch onderzoek

Hoe haar dochter die bewuste nacht zo tragisch om het leven kwam, weet de vrouw niet naar eigen zeggen niet. J. zit echter al maanden vast, omdat Justitie vermoedt dat zij Sharleyne heeft gewurgd en van de flat heeft gegooid.



De moeder heeft de afgelopen 2,5 jaar nooit een verklaring af willen leggen over wat er in de nacht van 8 op 9 juni is voorgevallen. Ze werd in 2015 opgepakt, maar werd bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.



Sharleynes vader, Victor Remouchamps, heeft altijd volgehouden dat J. de dader moest zijn en startte een artikel 12-procedure om justitie te bewegen alsnog een zaak tegen moeder Hélène te beginnen.



Het OM presenteert de stand van zaken van het onderzoek. Vorige week werd al bekend dat uit nieuw forensisch onderzoek zou blijken dat Sharleyne is gewurgd voordat ze van de flat viel. Zo zouden er in de hals en bij het oog van Sharleyne sporen van verwurging zijn aangetroffen. Ook is een nieuwe getuige uit de flat gehoord.



Het strafrechtelijk onderzoek in de zaak is volgens het OM afgerond. Wel moet J. nog geestelijk worden onderzocht. Omdat ze eerst niet wilde meewerken, wilde het OM haar naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht sturen voor observatie. De vrouw heeft inmiddels ingestemd met een psychologisch onderzoek.



J., die oktober vorig jaar werd opgepakt, is zelf niet bij de pro-formazitting aanwezig. Haar advocaat Paul van Jaarsveld kan op de zitting onderzoekswensen indienen en de rechtbank vragen haar voorarrest te schorsen of op te heffen. Van Jaarsveld is van mening dat er weinig nieuwe feiten zijn gevonden om J. alsnog te vervolgen.