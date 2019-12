Rechtszaak tegen verdachte van Posbankmoord moet over

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op parkeerplaats Bloemers in natuurgebied De Posbank bij het dorp Rheden. Zijn verbrande auto met daarin zijn verkoolde lichaam vond de politie korte tijd later terug in het Brabantse Erp. Er gingen dertien jaar overheen voordat de politie twee Brabantse verdachten Souris R. uit Veghel en Frank S. uit Boekel op het spoor kwam.

Groot drugslab

Om R. een bekentenis te ontlokken zette de politie een groot drugslab op. De undercover-agenten namen de Brabander op in hun ‘drugsbende’. Ze beloofden van hem een rijk man te maken en hem te helpen met het laten verdwijnen van het politiedossier over de Posbankmoord. R. geloofde zijn nieuwe partners in crime en bekende de inderdaad betrokken was bij de moord op Wiegmink.



Zijn advocaat Wieteke Drummen trok de undercovermethode en daarmee de bekentenis van haar cliënt in twijfel. R. was afhankelijk van de opgezette drugsbende en was daardoor bereid om alles te vertellen in ruil voor geld en aanzien.