Reconstructie Thijs H. van dag tot dag: ‘Overal lag bloed’

Zaterdag 4 mei, 15.00 uur

Bijna elke dag is de Japanse Etsuko (56) in de Scheveningse bosjes in Den Haag te vinden. Daar laat ze haar honden uit, twee zijn het er. Nu ligt ze er op de grond. Haar gehandicapte labrador, die door een rolwagentje toch mobiel is, is aan haar zijde. Zo treffen voorbijgangers de Haagse aan: dood. Dagenlang zal niemand begrijpen wat er is gebeurd met die lieve, zorgzame vrouw, die alles voor haar dieren over had. Agenten weten maar één ding: er is sprake van een misdrijf.



Op een andere plek in Den Haag slaan rond dezelfde tijd bij een voor de politie totaal onbekende jongeman de stoppen door. Aan de Hooikade horen huisgenoten van Thijs H. harde bonken. De 29-jarige Ilona durft niet te gaan kijken. Misschien is die jongen wel gek, denkt ze bij zichzelf. En dan, ter geruststelling: misschien is het gewoon de wasmachine.



Later blijkt dat Thijs een deur heeft ingetrapt. Als een van de huisgenoten vraagt waarom, slaat hij wartaal uit. Hij vertelt iets over een sleutel die is zoekgeraakt. H.’s haar zit door de war, zijn kleding schots en scheef. Het lijkt wel alsof er een ander staat dan de rustige jongen die een paar weken geleden met hulp van zijn ouders hierheen verhuisde.