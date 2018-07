Recordaantal buitenbranden door hitte

Dit blijkt uit cijfers en een analyse van Alarmeringen.nl over bos- heide- en andersoortige buitenbranden. In 2018 kwamen tot nu toe 1920 meldingen binnen, in heel 2017 waren dat er 1654. De Oldebroekse Heide op de Veluwe wordt volgens de site momenteel het zwaarst getroffen, met vijftig meldingen dit jaar. Dat weet ook de woordvoerder van de lokale brandweer, die gisterenmiddag te druk was om te kunnen praten over de grote drukte. ,,We hebben te maken met een grote brand, dat gaat nog wel een aantal uur duren.’’



Toch laten ze zich ook op de Veluwe niet gek maken. Branden worden zo snel mogelijk aangepakt, vanuit de lucht vinden controles plaats om vuur zo snel mogelijk op te sporen. Die controles blijven de komende weken plaatsvinden: vroeg ingrijpen is essentieel, want de droogte zorgt er niet alleen voor dat vuur sneller ontstaat, maar ook dat het extra snel om zich heen kan grijpen. Omdat water niet overal opgepompt kan worden, zijn ook daarvoor voorzieningen getroffen, bijvoorbeeld door wagens in te zetten die extra water mee te kunnen brengen.