Recordaantal verzekeringsfraudeurs gepakt

Voor het vierde jaar op rij slaagden de verzekeraars erin meer fraudeurs te ontmaskeren, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Zo werden in 2017 11.540 fraudegevallen aangetoond en het jaar ervoor 10.001. In 2018 leverde de aanpak van fraude de verzekeraars een besparing van 82 miljoen euro op.

In de zes jaar dat cijfers over verzekeringscriminaliteit centraal worden bijgehouden, ging het in totaal om meer dan een half miljard euro. Die besparing is goed nieuws voor eerlijke klanten, zegt woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. ,,Zo voorkomen we dat zij via een hogere premie opdraaien voor de kosten die fraudeurs veroorzaken met hun gedrag.’’

Dankzij nieuwe digitale opsporingstechnieken is de pakkans toegenomen, stelt het verbond. Mensen die een nieuwe autoverzekering afsluiten en een dag later schade claimen, krijgen bijvoorbeeld automatisch een vlaggetje in het computersysteem. Zo'n signaal maakt het werk van de 450 fraudeopsporingsmedewerkers van verzekeraars makkelijker.

Zakelijk

Verzekeraars zijn in 2018 ook beter gaan letten op signalen dat ondernemers zakelijke verzekeringen misbruiken. Zo ontmaskerden ze samen met de politie een horecaondernemer die in korte tijd twee keer schade claimde na een overval op zijn restaurant, waarbij gemaskerde mannen geld en sieraden zouden hebben buitgemaakt. Beide overvallen bleken in scène gezet. Momenteel loopt er een zaak tegen een vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van diefstal van zijn eigen lading koper ter waarde van meer dan 100.000 euro.

Quote We zien mensen die na een inbraak op Facebook een oproep doen aan vrienden wie nog een factuur van een dure tv heeft liggen Oscar van Elferen, Verbond van Verzekeraars In totaal zijn vorig jaar 595 gevallen van zakelijke fraude aangetoond. Dat zijn vaak ernstiger zaken dan fraudegevallen met particuliere verzekeringen, zegt Van Elferen. ,,Denk bijvoorbeeld aan brandstichting of misbruik van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Vaak zijn er meerdere partijen bij betrokken en gaat het om grote bedragen. Daar staan dan ook zwaardere sancties op.’’

Extra mobieltje

De meeste gevallen betreffen echter 'huis-tuin-en-keukenfraude’: misbruik van auto-, inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid- en reisverzekeringen. ,,We merken dat mensen vaak opportunistisch te werk gaan als er daadwerkelijk iets gebeurt. Na een inbraak in huis claimen ze een extra mobieltje, na hun vakantie een zonnebril’’, zegt Van Elferen. ,,We zien bijvoorbeeld mensen die na een inbraak op Facebook een oproep doen aan vrienden wie nog een factuur van een dure televisie heeft liggen.’’