Recordvangst crystal meth in Rotterdam ter waarde van honderden miljoenen

De politie in Rotterdam heeft 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Zo’n grote vondst is volgens de politie niet eerder gedaan in Europa. De drugs hebben een straatwaarde van honderden miljoenen euro’s.

De methamfetamine, zoals crystal meth officieel heet, werd vorige week aangetroffen in een Rotterdams bedrijfspand met een verborgen ruimte.



Na uitvoerig rechercheonderzoek ging de politie naar binnen bij het Rotterdamse pand. Daar troffen agenten niet direct iets opvallends aan. Ze constateerden wel dat het aantal vierkante meters van de bovenverdieping van het pand kleiner was dan je aan de buitenkant zou vermoeden. Bij nader onderzoek bleek dat er over de hele breedte van het pand een muur gemetseld was met daarachter een verborgen ruimte. In deze ruimte lag een groot aantal boodschappentassen met daarin methamfetamine verpakt.

Deze hoeveelheid werd gewogen en kwam uit op 2500 kilo. De straatwaarde is honderden miljoenen euro’s. Deze hoeveelheid is in Nederland en zelfs in Europa nog niet eerder aangetroffen, meldt de politie. De lading is inmiddels vernietigd in een oven.

Volledig scherm Crystal meth-vondst. © politie.nl

Chemicaliën

Na deze enorme vondst ging de politie verder met het onderzoek en kwam uit bij een loods in Utrecht. In totaal werd hier 17.500 liter aan chemicaliën aangetroffen, geschikt voor het wassen van cocaïne en de productie van synthetische drugs.

In het pand in Utrecht trof de politie ook uitgeholde stenen aan waarin de eerder aangetroffen verdovende middelen vermoedelijk gesmokkeld werden. Het rechercheonderzoek is nog in volle gang.

De productie van crystal meth is ‘booming’ in Nederland en België. Er worden steeds meer labs opgerold en vangsten gedaan. Nederland is volgens de politie uitermate geschikt voor de productie van synthetische drugs vanwege de havens van Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast is het een lucratieve handel. Crystal meth brengt meer op dan coke. De politie schat de marktprijs nu op 100 euro per gram. Wel daalt de prijs, zegt drugsonderzoeker Ton Nabben. ,,Een gram deed aanvankelijk 150 euro, het laatste jaar nog maar 80 tot 100 euro. Dat duidt op een grotere beschikbaarheid. We zien het ook in Amsterdam: het aantal dealers dat de drugs aanbiedt, stijgt.”

Methamfetamine of crystal meth is een verwoestende en verslavende drug die tot nu toe nauwelijks gebruikt wordt in Nederland. Het middel wordt op extreme seksfeesten in de gayscene gebruikt, maar daarbuiten vrijwel niet. De drugs kregen wereldwijde bekendheid door de Amerikaanse serie Breaking Bad, waarin een door problemen geteisterde scheikundeleraar zich toelegt op de productie van crystal meth.

Volledig scherm De drugs lagen in een verborgen ruimte. © Politie

Mexicanen

Begin juni werd nog in een verlaten varkensboerderij in Wuustwezel, net over de grens in België, een tientallen meters lang laboratorium voor crystal meth gevonden. Er werd ook zo'n vier kilo van de zeer verslavende en verwoestende seksdrug gevonden, een schijntje vergeleken met de vondst in Rotterdam.

In de varkensboerderij waren bovendien zeven mannen aan het werk. Twee Nederlanders van 40 en 36 jaar, een 62-jarige Belg, drie Mexicanen van 54, 28 en 26 jaar en een 55-jarige Colombiaan. Die werden gearresteerd.