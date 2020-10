Redactie is terug bij af, terug op onze zolderkamertjes

ACHTER DE SCHERMENDe hoofdredactie van het AD beschrijft in deze rubriek waar de redactie mee bezig is. Deze week Hans Nijenhuis (hoofdredacteur centrale redactie) over - opnieuw - coronamaatregelen op onze werkvloer.

‘Terug bij af’, kopte AD Sportwereld dinsdagmorgen. En dat vat ook de situatie op onze redactievloeren wel aardig samen. Alle versoepelingen van de afgelopen maanden zijn van de baan. En het ging juist steeds beter! Dankzij looproutes, afgekruiste bureaus, overal handgel en altijd de 1,5 meter konden er geleidelijk toch weer wat mensen op de redactie werken. Sinds dinsdag niet meer. Nu wordt uw krant weer gemaakt vanuit huis. Vanuit honderden huizen. Redacteuren zien elkaar alleen tijdens de videovergaderingen, in kleine vierkantjes op een scherm.

Dat is even slikken. ‘Ik was vandaag op reportage in een verpleeghuis. Twintig hoogbejaarde lieve vrouwen zaten in het restaurant samen op 1,5 meter in een kring om twee sjoelbakken’, appte een dierbare collega. ‘En dan zouden wij op die enorme redactievloer niet verantwoord kunnen werken achter onze laptops?’

Voetbaltraining

Ik begrijp dat wel. Thuiswerken zal dan z’n voordelen hebben, voor journalisten is de koffieautomaat net zo onontbeerlijk als het opschrijfboekje. En dan gaat het niet over de koffie. Journalistiek begint altijd met het stellen van de juiste vraag op het juiste moment. En samen kom je daar nu eenmaal sneller op.

Collega A: Met melk graag. En hoe is het nou bij jullie thuis?

Collega B: Nou, bij mij zijn ze wel somber over hoe we nu deze herfst doorkomen. Gisteravond bij de voetbaltraining zeiden veel ouders….

Collega C: Is dat geen onderwerp? Hoe overleven we deze minilockdown?

Het verhaal, met tips van ‘geluksprofessor’ Ap Dijksterhuis, heeft u woensdag kunnen lezen.

Koffieautomaat

Natuurlijk bedenken we die vragen ook in een digitale ochtendvergadering, waar we als redactie elke dag het nieuws bespreken. Maar weet u, zo’n ochtendvergadering heb je maar eens per dag. En een beetje journalist haalt op één ochtend toch zeker drie keer koffie. En komt dan bij de automaat elke keer weer een ander tegen. Wat meteen ook het antwoord is op de vraag waarom we, nu het virus oplaait, toch weer moeten thuiswerken.

Op pad voor een verhaal gaan we natuurlijk wel, voorzichtig, afstand bewarend en indien geadviseerd uiteraard met mondkapje. Dat zijn we verplicht aan ons publiek, aan u. We zijn nu eenmaal geen koekjesfabriek, zoals wij zelf graag zeggen. Niks tegen koekjes, lekker zelfs, maar de Nederlander kan best twee, drie weken zonder. Maar drie weken zonder verslaggeving van wat er gebeurt, zonder controle, zonder onderzoek, zonder duiding, daar moeten wij niet aan denken.

Voorpagina

Gelukkig zijn we in digitaal bijeenkomen inmiddels wat beter dan in die eerste dagen in maart. Zo werd dinsdag het idee voor de voorpagina van woensdag in tien seconden geboren in de dagelijkse middagvergadering over de krant. Hoe kunnen we visueel aangeven dat het weer menens is met het virus? Op 14 maart hadden we een pakkende voorpagina met blokken met de letters C.O.R.O.N.A. erin. Zullen we dat herhalen, en dan nu met 2 erachter? Vormgever Jeroen de Haas, die ‘m in maart had bedacht, had dinsdagavond toch al dienst.

Ja, het heeft zelfs onverwachte voordelen, bijeenkomen via het scherm. Zo verscheen er deze week ‘s morgens ineens een dierbare collega in beeld die door een slopende ziekte een half jaar afwezig was geweest. Naar het gebouw komen zou fysiek nog moeilijk zijn, maar dit kon wel. Waren we ineens een stukje sterker, midden in coronatijd.