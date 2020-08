Reddingsbrigade Nederland kijkt terug op ‘druk weekend’

Reddingsbrigade Nederland heeft een ,,druk weekend" achter de rug. Vanwege het mooie weer trokken velen richting het water en moesten reddingsbrigades vele malen in actie komen. ,,De dagaantallen qua inzet komen in de buurt van de records die we vorig jaar hadden tijdens de hittegolf’’, zegt een woordvoerder van de reddingsbrigade.

Vrijdag was het de drukste dag. Toen moest ruim driehonderd keer in actie komen aan de kust en op binnenwateren. Daarbij verkeerden in zeker 33 gevallen mensen in een levensbedreigende situatie.

,,Gelukkig was het zaterdag een stuk rustiger omdat het weer toen minder was. Maar ook zondag hadden we onze handen weer meer dan vol", zegt de woordvoerder. Hoe vaak de brigade moest uitrukken, weet hij morgen. Omdat een aantal reddingsbrigades pas dan met hun inzetcijfers op de proppen komt.

De koepelorganisatie, waarbij 157 reddingsbrigades zijn aangesloten, gaat ook de komende dagen mensen wijzen op de gevaren van zwemmen in zee en binnenwateren. ,,Vanaf woensdag wordt er een hittegolf voorspeld. Ja, dat betekent voor ons weer alle hens aan dek. Want Nederland blijft vanwege corona vooral in Nederland."

Sterke stroming

Veel zwemmers aan de kust kwamen in de problemen door de sterke stroming en muien. Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten. In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee.

Zo kwamen op vrijdagavond drie jongens in de problemen tijdens het zwemmen bij De Zandmotor in Monster door de sterke stroming. Er werd direct een grote zoekactie gestart. Tientallen strandgangers zochten mee. Twee van de drie tieners werden direct uit het water gehaald, maar de 15-jarige Hagenaar werd niet gevonden. Zijn lichaam werd pas vanochtend gevonden en geborgen.

Vanmiddag zetten de hulpdiensten een zoekactie op touw gezet naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Julianadorp. De man wilde drie kinderen uit het water helpen. Die werden snel in veiligheid gebracht, maar de man zelf werd niet direct teruggevonden en kon pas een klein uur later worden gereanimeerd. Hij is in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

