Reddingswerkers USAR verlaten Sint-Maarten

Zo hebben een aantal reddingswerkers het huis van een bejaard echtpaar zo goed als mogelijk opgeknapt zodat ze niet meer in hun auto hoefden te slapen. Ook zijn ze langs geweest bij alle 34 scholen op het eiland om te zorgen dat die zo snel mogelijk weer open kunnen.



Het USAR-team bestaat uit onder meer mensen van de politie, brandweer en de medische dienstverlening en wordt naar rampgebieden gestuurd. Een van de USAR-teamleden is groepscommandant Thomas (28, achternaam bij redactie bekend). Hij was bij de Landmacht op Sint-Maarten de dag voor orkaan Irma over het eiland raasde. ,,De storm klonk alsof er olifanten voorbij denderden.'' En toen ze buiten kwamen nadat de storm was gaan liggen, leek het ook alsof dat echt was gebeurd. Donderdag, ruim twee weken later en na werkdagen van in het begin 22 uur per dag, vertrekt hij weer. ,,Ons werk is hier klaar.''



De - later weer ontkende - suggestie van premier William Marlin dat de Nederlandse militairen niets deden tegen de plunderingen op het eiland direct na de orkaan, hoort Thomas schouderophalend aan. ,,Hij was er niet bij. Ik wel. Waarom zou ik er dan op reageren?''