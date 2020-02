Reeks huiszoekingen in Noord-Nederland: tien verdachten vast, politie schiet eentje in been

De politie heeft donderdagavond in Drachten een man in zijn been geschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde op de Lavendelheide, tijdens de arrestatie van de man in verband met een lopend rechercheonderzoek.

De verdachte werd door een agent in zijn been geschoten toen hij wilde vluchten. De man raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht. In en rond de Volkswagen van de verdachte werd uitgebreid sporenonderzoek gedaan, meldt de Leeuwarder Courant.

Het schietincident in Drachten houdt verband met een lopend rechercheonderzoek. Waar het onderzoek om draait, wilde een woordvoerder van de politie vandaag niet kwijt. Vrijdag volgt een uitgebreidere verklaring. De politie deed vanwege dat onderzoek ook doorzoekingen in zeventien panden in Drachten en in andere plaatsen in Friesland, Groningen en Drenthe. In totaal zijn tien verdachten aangehouden.

Het gaat naast Drachten om panden in Oosterwolde, Hoogeveen, Leeuwarden, Groningen, Beilen, Stadskanaal, Roden, Marum, Dedemsvaart en Winschoten, meldt de Leeuwarder Courant. Een deel van de panden wordt vrijdag doorzocht, omdat in enkele gevallen daglicht gewenst is. De al doorzochte panden worden bewaakt. In Oosterwolde bijvoorbeeld staan bij een pand aan de 13 Aprilstraat zwaarbewapende agenten voor de deur.