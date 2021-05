Reeks van zaken tegen CO2-vervuilers in de maak

Milieudefensie exporteert de overwinning op Shell ook naar andere landen. Alle voorbereidende documenten zijn vertaald in juridisch Engels en gedeeld met zusterorganisaties. ,,Die stukken kunnen zo gebruikt worden. We zijn een heel trits aan vergelijkbare zaken aan het voorbereiden, over heel de wereld. In Frankrijk is Les Amis de la Terre al een procedure gestart tegen oliemaatschappij Total. Zij baseren hun zaak voor honderd procent op onze informatie en ervaring.’’ Ook andere grote olieconcerns krijgen CO 2 -rechtszaken als ze onvoldoende doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. ,,We kijken waar de grootste oliemaatschappijen zijn gevestigd en waar er een Friend of the Earth kantoor zit en dan is een plus een twee. In ieder land dat een vergelijkbaar rechtsstelsel heeft als Nederland kan dit worden toegepast.’’