Referendum over sleepwet bewijst: te complex voor stemmende Nederlander

Zaanstad mag overlastgevers uit voorzorg weren uit woonwijken

0:24 De gemeente Zaanstad mag in de wijk Poelenburg en de buurt Peldersveld mensen van zestien jaar of ouder uit huurwoningen weren als het vermoeden bestaat dat die voor extra overlast of criminaliteit gaan zorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft daarvoor toestemming verleend.