Regen en zware windstoten veroorzaken overlast: in het hele land evenementen afgelast

In heel Nederland zijn vandaag verschillende evenementen op voorhand afgelast. Sinds gisteravond regent het op veel plekken aan een stuk door en vanaf vanmiddag is er kans op zware windstoten. De brandweer moest vannacht al op verschillende plekken uitrukken omdat er sprake was van wateroverlast.

Het KNMI heeft een code geel afgegeven met het oog op zware windstoten die vooral in Zeeland, Zuid-Holland en in de Limburgse heuvels worden verwacht. Aankomende nacht wordt de wind noordwestelijk en kunnen er langs de gehele kust en in het IJsselmeergebied zware windstoten voorkomen.

De brandweer moest vannacht onder meer in het Groningse Niebert en in Hoorn uitrukken vanwege wateroverlast. In Niebert bleek een kelder ondergelopen in een wegrestaurant. Deze is leeggepompt.

Evenementen

Verschillende evenementen die voor vandaag gepland stonden zijn afgelast vanwege het onstuimige en kletsnatte weer. De halve marathon op Texel gaat vooralsnog wel gewoon door, maar renners worden geadviseerd zich goed voor te bereiden op de regen en de daarbij behorende lagere temperaturen. ,,Zorg voor de juiste kleding tijdens het hardlopen door middel van een wind- of regenjas en neem eventueel extra eten of drinken mee voor onderweg”, heeft de organisatie laten weten. Ook raden ze aan om voldoende droge en warme kleding mee te nemen voor na de loop.



In Delfzijl betekent het weer een einde voor het het tweedaagse muziekfestival. Geen dweilorkesten vandaag, want ‘dat is voor niemand leuk’. ,,Naast dat iedereen klets- en kletsnat wordt, is ook de hele sfeer weg. Bezoekers zullen het massaal laten afweten en de sfeervolle aankleding kan niet worden opgehangen. Ook heel veel kraamhouders voor de braderie hebben al afgezegd”, vertelde de organisatie gisteren aan RTV Noord.

Orkaan Lorenzo

De komende week zijn we nog niet van het wisselvallig weer af. Dagen met veel nattigheid worden afgewisseld met wat drogere dagen waarbij toch ook de zon soms te zien is. Interessant wordt de tweede helft van de week. Restanten van de orkaan Lorenzo zouden dan wel eens heel dichtbij kunnen komen.

Weerplaza liet eerder deze week weten dat er windsnelheden van boven de 230 kilometer per uur zijn geregistreerd rondom de orkaan. Volgens het weerinstituut is dat ongekend voor een orkaan zo ver in het oosten van de Atlantische Oceaan. Op dit moment ligt de grote orkaan nog ver boven de Atlantische Oceaan. De wervelstorm trekt naar het noordoosten en scheert woensdag waarschijnlijk over de westelijke eilanden van de Azoren.

Ook dinsdag kletsnat

Na alle regen die we vandaag krijgen is het morgen betrekkelijk rustig weer, voorspelt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,De zon laat zich zien, er trekken wolkenvelden over en slechts lokaal komt het tot een bui. De wind waait uit het westen of noordwesten en is matig tot vrij krachtig. ‘s Middags is het rond de 16 graden.”

Een heel ander weertype krijgen we dinsdag voorgeschoteld. ,,In de nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen en overdag is het lang grijs en nat. Vooral in de noordelijke provincies kan veel water vallen. Plaatselijk valt meer dan 20 millimeter. In het zuiden valt ook neerslag maar minder veel. In de loop van dinsdag krijgt de neerslag een meer buiig karakter en wordt het ook af en toe droog, maar pas in de nacht naar woensdag klaart het op.”