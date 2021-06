Regenboogvlaggen voor naar Boedapest vliegende Oranjefans

Het Oranjelegioen gaat naar Boedapest voor de EK-wedstrijd van Oranje tegen Tsjechië vanavond. Hongarije voerde woensdag een wet in die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen tegenover jongeren verbiedt. Daarop is alom kritiek.

De uitdeelactie is een initiatief van KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum. Hij hoopt Oranjefans ervan te overtuigen om zich in Hongarije uit te spreken voor acceptatie en gelijkwaardigheid. Van Kruistum kreeg hulp van leden van enkele gay-sportteams, als uitdaging voor zijn programma Klaas kan alles. Ze wachtten bij de vertrekhal de fans in het oranje op.

Volgens de KRO-NCRV-presentator reageerden de fans met veel enthousiasme op de uitdeelactie. ,,Ik had ook wel een beetje het idee dat sommigen in hun maag zaten met de situatie daar. Die vroegen zich ook af of ze daar nu wel naartoe moesten gaan. Ik ben blij dat mensen bereid zijn om daar in het stadion een statement te maken.” Over die veiligheid maakt Van Kruistum zich in ieder geval geen zorgen. Er mag geprotesteerd worden maar de presentator raadt de supporters wel aan om goed na te blijven denken over wat ze wel en niet doen. ,,Maar in dit geval dacht ik: ja, niets zeggen voelt gewoon niet oké. We gaan natuurlijk niet de hele situatie in een keer veranderen maar het is wel een signaal.”

Volledig scherm Presentator Klaas van Kruistum overhandigt een voetbalfan een regenboogvlag op Schiphol. © ANP

Kritiek op premier

De Hongaarse premier Orbán ontving de afgelopen dagen vanuit heel Europa, inclusief regeringsleiders, felle kritiek op de nieuwe antihomoregels. Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum speelt vanavond de wedstrijd tegen Tsjechië met een speciale band met daarop de tekst OneLove, als boodschap tegen discriminatie.



De KNVB heeft kennis genomen van de oproep aan supporters om regenboogvlaggen mee naar Boedapest te nemen. Naast de aanvoerdersband van Wijnaldum zijn geen verdere acties bekend vanuit de KNVB.

Lichtshow

In de nacht van zaterdag op zondag organiseert de voetbalbond als ode aan de fans van het Nederlands elftal in Boedapest een oranje lichtshow. De bond wilde de fans hiermee bedanken die in eigen land maar ook daarbuiten bij elke belangrijke gelegenheid van de nationale ploeg trouw in groten getale de straten oranje kleuren. Naar verwachting zijn er zondag ongeveer 8000 Nederlandse fans in Boedapest aanwezig om het Nederlands elftal aan te moedigen bij de wedstrijd tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK.

Volledig scherm Voetbalfans komen aan op Schiphol voor hun vlucht naar Boedapest. © ANP

Fanparade

,,Oranje en het legioen zijn dit weekend in Boedapest en dat zal niemand ontgaan. De lichtshow staat symbool voor de manier waarop Oranjefans in het verleden de harten hebben veroverd met spectaculaire fanparades tijdens eindtoernooien over de hele wereld. Een paar maanden geleden leek het nog onwerkelijk dat we hier met duizenden fans zouden zijn, maar fantastisch dat we alsnog ons unieke handelsmerk kunnen tonen aan de hele wereld. Oranje verbindt mensen uit alle hoeken van de samenleving en juist nu is dat extra mooi om te zien”, aldus Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB.

Oranje speelt om 18.00 uur tegen Tsjechië. Zondagmiddag worden er duizenden Nederlandse fans verwacht op de Oranje Fanzone in Boedapest. Vanaf deze Fanzone vertrekken de Oranjefans in een fanparade richting het stadion om Oranje aan te moedigen.

Volledig scherm Van Kruistum hoopt fans te overtuigen om zich in Hongarije uit te spreken tegen de anti-homowet. © ANP