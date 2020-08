Regionale hittegolf na 18 dagen voorbij, vanaf vandaag is het gedaan met de zomerse warmte

De buien en wind verdreven de warmte gisteren al uit ons land, maar toch werd het in het uiterste zuidoosten op de meeste plaatsen nog 25 graden of iets meer. Vanaf vandaag is het toch echt over met de pret. Het wordt volgens Weeronline nergens 25 graden en daarmee is de regionale hittegolf na achttien dagen voorbij. In Volkel, Eindhoven, Arcen, Ell, Hupsel en Maastricht duurde de hittegolf het langst.

Het zomerse weer begon op 5 augustus in Arcen, Eindhoven en Maastricht met een tropische dag van 30 graden. Daarna volgden meer warme dagen. In Arcen, Eindhoven en Hupsel steeg de temperatuur op elf dagen naar 30 graden en meer. De hoogste temperatuur werd gemeten in Arcen. Daar werd het op 8 augustus 37 graden.

De officiële hittegolf in De Bilt duurde 13 dagen. In plaatsen als Eelde, Nieuw-Beerta, Lelystad en Rotterdam was de hittegolf na 12 dagen voorbij. In Den Helder en Wijk aan Zee duurde die 8 dagen.

Dit jaar waren er twee regionale hittegolven. De eerste was eind juni in het zuiden van het land. Vorig jaar waren er in het zuidoosten drie regionale hittegolven. De langste hittegolf was in 2018. In het Gelderse Hupsel en op voormalig vliegbasis Twente duurde die 29 dagen.

Wennen

Vanaf vandaag is het gedaan met de zomerse warmte. Een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind blaast minder warme lucht over Nederland. ,,De nachten worden minder klam en vanaf vandaag heb je je zomerjas nodig. Dat zal wel wennen zijn na de lange periode met zomerse en tropische warmte", aldus meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.

Van tijd tot tijd breekt vandaag nog wel de zon door. Het noorden en westen van het land krijgt vanmorgen wel te maken met buien, deze trekken landinwaarts. Vooral in het noorden kan het ook even onweren.

Vanaf dinsdag neemt de bewolking toe en vooral in het westen en noorden kan er in de loop van de dag regen vallen. ,,De wind wordt tijdelijk zuidelijk en met name in het zuidoosten kan het weer iets warmer worden", aldus Woei. De temperatuur zal tussen de 20 en 24 graden liggen.

Woensdag trekt een lagedrukgebied net ten noorden van Nederland langs. Rond dat lagedrukgebied zijn buien aanwezig en ook staat er veel wind. Mogelijk wordt het enige tijd onstuimig, vooral in de kustgebieden. De temperatuur ligt dan rond de 21 graden.

Geen zomerse warmte

Donderdag wordt er weer een vers portie buien aangevoerd vanaf de Noordzee. Het wordt opnieuw zo’n 20 tot 22 graden. Ook vrijdag is de kans op buien groot en lokaal kan het zelfs flink plenzen. De temperatuur is met 18 tot 20 graden aan de magere kant.

Ook volgend weekend blijft het wisselvallig weer met meerdere buien. ,,Op termijn zien we de warmte niet terugkeren. De maximum temperaturen blijven rond 20 graden liggen en aanvankelijk is het wisselvallig. Er zijn signalen dat het later in de week minder onbestendig wordt en een tikkeltje warmer", aldus Weerplaza.